Glasbol net weg en alweer zwerfvuil gedumpt Joyce Mesdag

12 juli 2019

16u41 0

Het stadsbestuur liet enkele dagen geleden de glasbol bij het station van Harelbeke weghalen, omdat er te vaak zwerfvuil en sluikstort werd gedumpt. Op de plaats waar de glasbol stond, staat nu een bordje met het bericht dat de glasbol werd weggehaald wegens herhaaldelijk misbruik. Vandaag werd echter afval gedumpt naast het paaltje. “Heel jammer is dat”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Iedereen is mee verantwoordelijk om onze stad net te houden. We gaan zoeken in de vuilniszakken naar iets wat ons naar de overtreder kan leiden, zodat deze persoon gestraft kan worden.”