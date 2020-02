Gianni vertrekt donderdag naar Duitsland voor innovatieve therapie, al helft van de 50.000 euro ingezameld Joyce Mesdag

04 februari 2020

16u09 0 Harelbeke Gianni De Bosschere (22) uit Harelbeke, de jongeman voor wie overal in de regio tal van benefietacties worden opgezet, vertrekt komende donderdag naar Duitsland. De innovatieve therapie die hij daar zal krijgen vormt de laatste hoop in zijn strijd tegen een hersentumor. Er is intussen al meer dan de helft van de nodige 50.000 euro ingezameld.

Gianni De Bosschere kreeg vorig jaar in juni slecht nieuws: de tumor die het jaar daarvoor operatief verwijderd was, is ondanks de preventieve chemokuur teruggekeerd. Dit keer zit die op een plaats waar hij niet geopereerd kan worden. De jongeman is dus aangewezen op chemo- en immuniteitstherapieën, maar die slaan jammer genoeg niet aan.

“In Duitsland wordt een innovatieve stamceltherapie aangeboden waar Gianni voor in aanmerking komt”, zegt papa Krist De Bosschere uit Gullegem. “Die behandeling kost 50.000 euro, en die centen worden niet terugbetaald.” Het gezin De Bosschere heeft die centen niet zomaar klaar liggen, en dus zette papa Krist een inzamelingsactie op facebook op poten. Collega’s van Krist en vrienden van Gianni sprongen meteen ook in de bres, onder meer met een benefietactie en een snoepjesverkoop, en heel veel handelaars in Kuurne, waar Gianni opgroeide, en Harelbeke zetten intussen een eigen actie op poten om Gianni te helpen.

Het resultaat: amper twee weken nadat Krist de actie op facebook zetten, is er nu al een 30.000 euro bijeen gezameld. “Ik wil niet té enthousiast doen, want we zijn er immers nog niet”, zegt Krist. “Maar ik ben wel blij dat we in de goeie richting gaan. Dit hadden we eigenlijk nooit verwacht. Ook al kennen zowel Gianni als ik veel mensen, het gaat echt wel om veel geld…”

Gianni vertrekt donderdag naar Keulen voor zijn therapie. “De eerste reeks duurt 8 dagen, en daarna keren we 3 weken terug naar België. De volgende reeks is opnieuw 8 dagen, en ook daarna keren we 3 weken terug naar België. De laatste reeks duurt dan 5 dagen. Professor Stefaan Van Gool uit Leuven, die het onderzoek daar op poten zetten, gaat met hem mee.”

De hele familie heeft er goeie hoop op dat het goed afloopt met Gianni. “19 jaar geleden is er een andere Belg, die in dezelfde situatie zat als Gianni nu, ook naar Duitsland getrokken voor dezelfde behandeling. Hij had toen nog maar een paar maanden te leven, en hij leeft nu nog altijd. We duimen dat Gianni even veel geluk heeft als hij. Het mag ook wel eens meezitten voor onze zoon, na al die tegenslag.”