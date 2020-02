Gianni (22) opgenomen in ziekenhuis na innovatieve therapie in Duitsland: “Hij voelt zich slecht, maar dat is een goed teken” Joyce Mesdag

25 februari 2020

07u43 7 Harelbeke Gianni De Bosschere (22) uit Harelbeke, de jongeman die voor een innovatieve therapie tegen zijn hersentumor naar Duitsland trok, ligt in het ziekenhuis. Maar dat is goed nieuws volgens zijn vader Krist. “Het betekent dat de behandeling die hij kreeg een effect heeft op zijn lichaam”, zegt hij. “Het mag al eens meezitten, na al die tegenslag.”

Gianni kreeg vorig jaar in juni slecht nieuws: de tumor die het jaar daarvoor operatief verwijderd was, was ondanks de preventieve chemokuur teruggekeerd. Dit keer zit de tumor op een plaats waar hij niet geopereerd kan worden. Gianni is dus aangewezen op chemo- en immuniteitstherapieën, maar die slaan jammer genoeg niet aan.

Extra infusen

In Duitsland wordt een innovatieve stamceltherapie aangeboden waarvoor Gianni in aanmerking komt, maar die kost 50.000 euro. Omdat de familie die som niet zomaar kan betalen, zette Krist een crowdfunding op poten. Meteen ontstonden overal in de regio benefietacties om geld in te zamelen voor Gianni. “Het gaat de goeie kant uit”, zegt Krist. “We hebben al ruim 36.000 euro ingezameld. Maar te vroeg juichen mogen we nog niet: blijkbaar heeft Gianni extra infusen nodig met eiwitten, en die gaan ons nog eens 40.000 euro kosten. We blijven dus dankbaar voor alles wat mensen organiseren voor Gianni.”

Afwachten

Gianni trok begin deze maand voor een eerste keer naar Duitsland. In totaal moet hij er drie reeksen therapie krijgen. “Die eerste behandeling is vrij goed verlopen”, zegt Krist. “Het was zwaar, dat wel, maar dat wisten we op voorhand. Ze hadden ons verwittigd. Sinds dit weekend is Gianni ook opgenomen in het ziekenhuis van Kortrijk, omdat hij zich heel slecht voelde. Maar dat is eigenlijk een goed teken: dat betekent dat de behandeling die hij kreeg in Duitsland effect heeft en dat zijn lichaam daarop reageert. Deze week wordt een MRI-scan genomen, misschien weten we dan iets meer. Maar voorlopig is het dus nog bang afwachten welke invloed de behandeling in Duitsland op zijn tumor heeft.”

De familie blijft hoopvol. “Negentien jaar geleden is er al eens een Belg, die in dezelfde situatie zat als Gianni nu, naar Duitsland getrokken voor dezelfde behandeling. Hij had toen nog maar een paar maanden te leven, en hij leeft nu nog altijd. We duimen dat Gianni even veel geluk heeft als hij. Het mag ook wel eens meezitten voor onze zoon, na al die tegenslag.”