Gezocht: man met grote neus die rolluiken van bakkerij Victor bekladde Hans Verbeke

10 september 2019

20u35 26 Harelbeke Bakker Tom Victor (44) en Annelies Preneel (42), die op Stasegemdorp al bijna 17 jaar een populaire bakkerij runnen, hebben er flink wat poetswerk opzitten. Een onbekende man bekladde maandagnacht met een spuitbus de twee grote rolluiken van hun zaak. “Wij vinden graffiti leuk maar dit is haastig amateurswerk dat nergens op trekt”, probeert Tom te relativeren.

De overbuurvrouw van Tom en Annelies verwittigde hen dinsdagmorgen in alle vroegte als eerste van het vandalisme. “Nadien spraken nog enkele mensen ons aan”, zegt Tom. “We keken vreemd op toen we ons hoofd buiten staken. De twee grote rolluiken van onze zaak waren beklad met zwarte verf uit een spuitbus. Op beelden van onze bewakingscamera is te zien hoe de dader om drie minuten voor één vannacht is gearriveerd. Hij leek gehaast en was vijf minuten later alweer weg. Het gaat om een grote man, gekleed in jeansbroek en groene sweater met kap. Hij droeg zwarte schoenen, had blond haar en een opvallend grote neus.”

Schrobben lost niet veel op

Tom en Annelies probeerden het gekladder weg te werken, met verschillende producten. “Maar dat lukte slechts gedeeltelijk. Er blijven grote, vuile vlekken achter. Het is geen zicht.” Het koppel denkt dat ze een toevallig slachtoffer zijn. “Alleen bij ons heeft de man toegeslagen”, zegt Tom. “Als we geviseerd worden, weten we helemaal niet uit welke hoek dat zou kunnen komen. Vijanden of ontevreden klanten hebben we niet, voor zover we weten.” Tom hoopt dat de camerabeelden kunnen leiden tot de identificatie van de dader. “Ik zou ‘m eens willen vragen waarom hij er zo’n boeltje van maakte”, glimlacht hij. “Wij vinden graffiti mooi, maar alleen als het creatief is en goed gedaan werd.”