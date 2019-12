Gezin met peuter naar ziekenhuis na CO-intoxicatie VHS

19 december 2019

17u18 2 Harelbeke Na problemen met een gasbrander moesten woensdagavond een echtpaar en hun peuter naar het ziekenhuis. Allen raakten bevangen door CO. Ze stellen het intussen weer goed.

De brandweer rukte woensdagavond iets na zeven uur uit naar een appartementsgebouw met zes flats in de Overleiestraat in Harelbeke. Een echtpaar had er alarm geslagen, nadat hun zoontje van twee lusteloos was geworden. Ongeveer op hetzelfde moment werd ook één van de twee ouders onwel. De vader van het gezin bracht de nacht door in het AZ Groeninge in Kortrijk. Zijn vrouw en hun zoontje werden naar de drukkamer van het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht, om daar weer op hun positieven te komen. De slachtoffers maken het intussen weer goed.

Gasbrander verzegeld

De hulpdiensten stelden vast dat er een probleem was met een gasbrander in de flat. De politie liet het toestel verzegelen, een deskundige moet verder onderzoek voeren. De installatie kan op termijn alleen weer in gebruik worden genomen na een herkeuring. De bewoners kunnen weer naar hun huurappartement en behelpen zich voorlopig met een elektrisch vuurtje. De eigenaar ondernam intussen de nodige stappen om het probleem te verhelpen. Politie en brandweer benadrukken het belang van de installatie van een CO-melder in de woning, om incidenten als dat van woensdagavond te vermijden.