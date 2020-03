Gemeenteraad afgelast omwille van coronavirus Joyce Mesdag

16 maart 2020

18u35 0 Harelbeke De gemeenteraad in Harelbeke van vanavond, 16 maart, is afgelast. “Los van het risico dat we allemaal lopen om besmet te geraken met het coronavirus, zijn er bijkomende redenen om de gemeenteraad vanavond niet bijeen te roepen”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a).

“Het valt uiteraard niet te ontkennen dat een openbare zitting in een openbare plaats het risico op besmetting doet toenemen en de verdere verspreiding van het virus in de hand kan werken. Zelfs al zou de gemeenteraad plaatsvinden zonder publiek, dan nog zijn 29 raadsleden aanwezig, samen met een algemeen directeur. Ook dit volstaat om de verdere verspreiding van het virus in de hand te werken.”

“Daarbovenop zijn drie leden van de gemeenteraad gezondheidswerkers die frequent in contact komen met personen die potentiële dragers van het virus zijn. De gemeenteraad telt eveneens drie leden die omwille van hun leeftijd tot een risicogroep behoren en het is niet uitgesloten dat ook andere leden tot een risicogroep behoren. Bovendien kunnen andere leden ook contact hebben met risicogroepen. Dit alles samen leidde tot het besluit om de zitting van vanavond niet te laten plaatsvinden.”