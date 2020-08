Geen extra spelers KRC Harelbeke besmet na positieve coronatest Ernest Nfor LSI

28 augustus 2020

17u23

Bron: LSI 0 Harelbeke Bij voetbalclub KRC Harelbeke (tweede amateur) hebben alle andere spelers uit de selectie negatief getest op corona. Eerder bleek speler Ernest Nfor wél positief.

KRC Harelbeke annuleerde ondertussen drie oefenwedstrijden en schortte de trainingen op. Alle A-kernspelers lieten zich na de positieve test van Nfor bij hun huisarts testen. Uit de resultaten bleken er vrijdag geen extra besmettingen. Als ook een tweede test negatief is, kunnen volgende week de trainingen hervatten. Ernest Nfor, ex-KV Kortrijk en ex-Zulte-Waregem, blijft in quarantaine. Hij had contact met één van de vijf spelers van KSV Roeselare (Eerste Amateur) die ook positief testten.