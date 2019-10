Geef je mening over 100 ideeën voor Harelbeke Joyce Mesdag

15 oktober 2019

18u37 0 Harelbeke Harelbeke pakt uit met het nieuw participatietraject Hallo Harelbeke. Via het burgerparticipatieplatform hallo.harelbeke.be kunnen burgers hun mening kwijt over ideeën over verschillende thema’s in de stad, en ook nieuwe voorstellen doen.

De ideeën die nu al op het platform staan, werden gelanceerd eind augustus. “Alle geïnteresseerde inwoners, leden van de adviesraden en gemeenteraadsleden en konden er toen hun ideeën kwijt over verschillende thema’s in Harelbeke”, zegt schepen Dominique Windels (sp.a). “Daar kwamen in totaal 120 mensen op af, en die lanceerden samen meer dan 100 ideeën. Alle ideeën werden verzameld op het digitale platform hallo.harelbeke.be en nog tot eind oktober kan iedereen stemmen op hun favoriete ideeën.”

Per thema

Alle voorstellen zijn onder een bepaald thema gerangschikt op het platform en kregen al een eerste reactie mee van de betrokken dienst. “De ideeën zullen achter de schermen beoordeeld worden door een stuurgroep”, zegt Julie Vervaeke, deskundige participatie van de stad Harelbeke. “We zijn duidelijk: niet alle ideeën voeren we (meteen) uit. Dat is een kwestie van visie, mensen en middelen. Ook andere ideeën en aanvullingen op de bestaande ideeën, zijn meer dan welkom. Tot eind oktober geven we iedereen de kans om te stemmen of hun eigen idee te promoten.”