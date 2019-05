GBS Noord in Hulste krijgt ‘schoolstraat’: straat verkeersvrij bij begin en einde schooldag Joyce Mesdag

22 mei 2019

16u23 2

De Tieltsestraat in Hulste, waar de Gemeentelijke Basisschool Noord haar stek heeft, wordt vanaf 3 juni een ‘schoolstraat’. Dat betekent dat de straat verkeersvrij wordt gemaakt gedurende het half uur rond de start en het einde van elke schooldag. “We kregen verschillende signalen door dat het erg onveilig was aan de schoolpoort”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Vooral het feit dat ouders hun kinderen soms zo dicht mogelijk bij de schoolpoort willen droppen, speelt daar een belangrijke rol in. Door de straat verkeersvrij te maken, kunnen kinderen op een veilige manier tot aan de schoolpoort wandelen of fietsen. Ouders kunnen hun kinderen met de wagen naar de start van de schoolstraat brengen, de rest van de afstand gebeurt dan te voet. Door het veiliger te maken aan de schoolpoort, willen we méér kinderen te voet of met de fiets naar school krijgen. Deze beslissing is genomen in nauw overleg met de directie, leerkrachten en ouderraad van de school.” Het gaat om en proefperiode. Er kan eventueel nog bijgestuurd worden tegen de start van het schooljaar in september. Buurtbewoners mogen sowieso de straat in en uit, maar mogen enkel stapvoets rijden.