Gavertrimmers organiseren vijfde Gavercross Joyce Mesdag

05 maart 2020

17u40 0 Harelbeke Op zondag 8 maart 2020 organiseert joggingclub Gavertrimmers uit Harelbeke de vijfde Gavercross.

“De wedstrijd wordt traditioneel gelopen langs de voetbalterreinen van Harelbeke en biedt een gevarieerd parcours met een aantal pittige heuvels”, zegt Kristof Dewilde van de organisatie. “Nieuw met deze vijfde editie is dat we deze keer ook het provinciedomein de Gavers induiken met onder meer een lastig zandstrook. De cross bestaat uit een dertigtal reeksen, een volksloop en een estafetteloop. De jongste deelnemers zijn 3 jaar, de oudste deelnemers in de 80.” Inschrijving ter plaatse is mogelijk in de jeugdkantine van het Forestierstadion KRC Harelbeke.

De organisatie hoop dat het weer iets beter meezit dan vorig jaar. “Vorig jaar op 11 maart 2019 hadden we een stormachtige editie met rukwinden tot 120km/u. Als één van de weinige sportorganisaties konden we die zondag ons evenement laten doorgaan. Een 500-tal lopers trotseerden de helse weeromstandigheden. We hopen dat we nu gespaard blijven van stormweer en mikken naar een deelnemersaantal van meer dan 600 deelnemers. Elke jogger of loper een mooi natura-pakket mee, mede dankzij de steun van de E3 Binckbank-organisatie, Agristo voetbalclub KRC Harelbeke en KV Kortrijk. Deze jubileumeditie vormt de vierde wedstrijd binnen het 34ste veldloopcriterium voor de vrije sporters, en meteen ook het provinciaal kampioenschap van West-Vlaanderen voor Vrije Sporters.”