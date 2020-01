Gaverbeek wordt terug bovengronds gebracht. Wil jij meedenken hoe dat moet? Joyce Mesdag

09 januari 2020

15u04 0 Harelbeke De stad Harelbeke wil de Gaverbeek, die in het verleden onder de grond ‘ingekokerd’ werd, opnieuw bovengronds brengen.

“Dat is niet alleen beter voor de afwatering, het zou de buurt er ook weer een pak groener maken”, zegt schepen van Openbare Werken Tijs Naert (Groen). “We willen nauw samenwerken met de buurt om te bepalen hoe we dat juist doen, daarom zoeken we enkele mensen uit de Kollegewijk of de dichte omgeving om daarover mee te denken. Het is de bedoeling om bij het ontwerp meteen ook het Kollegeplein en KSA-plein aan te pakken.” Interesse? Stuur een mailtje naar rup@harelbeke.be of bel naar 056 733 376.