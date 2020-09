Fuiven kan voortaan enkel nog met ‘fuifbuddy’s’ Joyce Mesdag

11 september 2020

16u21 0 Harelbeke Wie een fuif organiseert in de stad Harelbeke, zal voortaan voor twee fuifbuddy’s moeten zorgen. Dat zijn leden van de organisatie die een veiligheidsopleiding hebben gevolgd.

“Momenteel is het, omwille van de corona-maatregelen, nog zeer onduidelijk wanneer fuiven opnieuw mogelijk is”, zegt schepen van Jeugd David Vandekerckhove. “Toch willen we de jeugdverenigingen en organisatoren van fuiven al voorbereiden op het ogenblik dat dit opnieuw kan en hen inhoudelijk versterken om fuiven op een goede en veilige manier te organiseren.”

Vanaf 2021 start de stad daarom met een systeem van fuifbuddy’s. “Bij iedere fuif die georganiseerd wordt in stadsgebouwen of in jeugdlokalen op het grondgebied van de stad Harelbeke, waarbij het doelpubliek hoofdzakelijk bestaat uit personen van 16 tot en met 35 jaar, moeten 2 fuifbuddy’s ingezet worden”, zegt Vandekerckhove. “Deze fuifbuddy’s staan in voor een goed en veilig verloop van de avond.”

“Je kan niet zomaar als fuifbuddy aan de slag. Een verplichte voorafgaande opleiding zoomt in op verschillende onderwerpen: de praktische organisatie van fuiven in Harelbeke, de nodige vergunningen en hoe je die aanvraagt, brandpreventie bij evenementen, preventie rond drugs, alcohol en tabak, de geluidsnormen en hoe daarmee omgaan, EHBO, security en vrijwilligers… Belangrijk om weten is dat je de taak van fuifbuddy enkel voor je eigen vereniging op jou kan nemen.”

De opleidingen starten in het najaar van 2020 zodat elke organisator tegen 2021 over een aantal fuifbuddy’s kan beschikken.