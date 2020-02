Frietfabriek Agristo veroordeeld tot 320.000 euro boete Cedric Matthys

14 februari 2020

17u27 0 Harelbeke Agristo NV uit Harelbeke moet een boete van 320.000 euro betalen. Dat heeft het Gentse hof van beroep vrijdagvoormiddag beslist. Zes omwonenden voeren al jaren strijd tegen de frietfabriek. Volgens hen beschikt het bedrijf niet over een geldige exploitatievergunning. De nieuwe boete komt bovenop de 400.000 aan boetes die Agristo de jongste drie jaar al betaalde.

“Hoeveel processen de buren al tegen aanspanden? Ik ben de tel kwijt.” Advocaat Peter Flamey vindt het meer dan welletjes geweest. De man verdedigt aardappelsverwerkingsbedrijf Agristo uit Hulste, deelgemeente van Harelbeke, al bijna 30 jaar. “Het zijn steeds dezelfde zes buren die klacht indienen tegen ons”, zegt hij. “Maar vandaag (vrijdag, nvdr.) was een belangrijke dag. Het hof van beroep heeft brandhout gemaakt van hun argumentatie.”

Exploitatievergunning

Hoewel Agristo NV een slordige 320.000 euro boete moet betalen en ook de eigenaars Hannelore Raes en Filip Wallaeys elk 8000 euro moeten neertellen, ziet Flamey het arrest als een overwinning. “De klagers zeggen al jaren dat Agristo geen geldige exploitatievergunning zou hebben. Daar is het hof lijnrecht tegenin gegaan. Het klopt dat de Raad van State in 2018 destijds onze vergunning vernietigde, maar niet veel later kregen we een nieuwe vergunning van de minister. Nu zijn we veroordeeld voor de korte periode tussen vernietiging en de nieuwe vergunning. In het arrest staat duidelijk dat het hof de wettigheid van de vergunningen niet in twijfel trekt.”

“Klopt niet", zegt Isabelle Larmuseau als we haar bellen. De advocate van de buren leest het arrest op een totaal andere manier. Volgens haar zijn de vergunning wel degelijk onwettig. Volgens haar zegt het arrest enkel dat Agristo niet kon weten dat de laatste vergunning onwettig en ze daar dus ook geen straf voor kunnen krijgen. “Wat echter niet wil zeggen dat we uitbating niet kunnen stopzetten”, vult Larmuseau aan. “Het bedrijf voert zijn activiteiten al decennia onwettig uit. Hier moet dringend een einde aan komen. Op 20 april staat er een nieuwe zaak op het programma in de rechtbank van Kortrijk. Dan procederen voor de hele periode van 1 januari 2000 tot 1 januari 2020. We zullen opnieuw gelijk krijgen. De vestiging moet sluiten.”

Onverantwoord

Bij de afdeling van Agristo in Hulste werken ruim honderd personeelsleden. Door de processen moest het bedrijf de jongste drie jaar al 400.000 euro aan boetes betalen. Dat de mensen hun job mogelijks verliezen, vindt Larmuseau vreselijk. Toch wijst ze met de vinger naar de zaakvoerder. “Het is heel jammer dat in al die jaren niemand de problemen heeft aangekaart", licht ze toe, “maar dat maakt de vergunning nog niet wettig. Ik vind het dan ook onverantwoord dat het management het bedrijf nog openhoudt in plaats van naar een echte oplossing te zoeken.”