Fransman die vluchtmisdrijf pleegde dan toch geklist, na tweede achtervolging Hans Verbeke

21 december 2019

06u30 0 Harelbeke De politie heeft een 19-jarige Fransman geklist die geseind stond omdat hij in Harelbeke vluchtmisdrijf had gepleegd na een ongeval. De achtervolging toen draaide op niets uit. Maar deze week werd de Fransman opnieuw gespot en kon hij na een nieuwe, ronduit gevaarlijke achtervolging wél worden ingerekend. In zijn wagen werden drugs, geld en koper gevonden.

In de Kortrijksestraat in Harelbeke werd op Sinterklaasdag een dame aangereden. De man die het ongeval veroorzaakte, de bestuurder van een Renault Clio met Franse nummerplaat, bekommerde zich niet om het slachtoffer en reed weg. De politie was echter bij de pinken. Kort na het ongeval werd de Renault Clio opgemerkt. Dat was het begin van een achtervolging die naar de E17 leidde. De agenten slaagden er niet in de man te doen stoppen voor hij aan de grens was. Omdat ze in Frankrijk niet kunnen optreden, moesten ze ‘m laten gaan.

Nummerplaat geseind

Het kenteken van de Renault Clio werd opgenomen in de bestanden van de politie. Daardoor werd het voertuig maandagavond laatst opnieuw gespot. Een ANPR-camera aan de afrit Deerlijk van de E17 registreerde de nummerplaat, met automatisch ook een melding bij de politie tot gevolg. De wagen reed in de richting van Harelbeke maar kwam al snel in het vizier van twee patrouilles van de politiezone Gavers. De bestuurder merkte dat en nam de vlucht, weer naar de E17. De lokale politie kreeg tijdens de achtervolging bijstand van de federale wegpolitie. Aan een rotvaart ging het richting Franse grens.

Even spookrijder

De Fransman was niet van plan zich zonder slag of stoot te laten inrekenen. Hij negeerde het bevel tot stoppen. Een ploeg van de wegpolitie slaagde er evenwel in om de man in Rekkem toch halt te doen houden. Het leek erop alsof hij zich gewonnen gaf maar keerde plots en reed al spookrijdend terug in de richting van Kortrijk. Hij belandde echter in een verkeerschaos die hij zelf tijdens de achtervolging had gecreëerd. De man probeerde opnieuw weg te geraken. Hij reed achteruit tegen een combi van de lokale politie. Enkele honderden meter verderop, in Aalbeke, kon hij gearresteerd worden.

Gewapende weerspannigheid

In de Renault Clio trof de politie drugs aan maar ook een geldsom en een voorraad koper. Mogelijk was dat laatste ergens gestolen. De jonge Fransman werd ter beschikking gesteld van het parket. Hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden, onder meer voor gewapende weerspannigheid.