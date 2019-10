Fluvius sluit kantoor in Harelbeke Joyce Mesdag

24 oktober 2019

Vanaf 1 november sluiten de deuren van een aantal klantenkantoren van Fluvius, en onder meer dat van Harelbeke is erbij. Fluvius sluit die kantoren omdat er steeds minder mensen binnenstappen met vragen. De contacten via de telefoon of website blijven stijgen. Naast Harelbeke sluiten ook de kantoren in Merksplas, Essen, Zelzate, Nijlen, Herfelingen, Kampenhout, Diest, Landen, Middelkerke, Izegem, Harelbeke en Vosselaar. Je kan de medewerkers van Fluvius steeds bereiken via hun website of via www.fluvius.be, of telefonisch op 078/35.35.34 van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.