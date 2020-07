Flip Kowlier trapt nieuw cultuurseizoen af op binnentuin Academie Joyce Mesdag

09 juli 2020

16u21 0 Harelbeke Flip Kowlier trapte gisteren het nieuwe cultuurseizoen af van Harelbeke, en hij deed dat op een heel opmerkelijke locatie. De oude speelplaats van de Academie Harelbeke Anders is omgetoverd tot een mooie binnentuin.

“De lockdown had ook voor CC het SPOOR grote gevolgen”, zegt schepen van Cultuur Francis Pattyn. “Van de ene op de andere dag werden alle activiteiten afgezegd. Hoewel er achter de schermen heel wat werk is verricht, stond het team van CC het SPOOR te popelen om terug optredens te organiseren. Toen de Nationale Veiligheidsraad versoepelingen aankondigde, schoten we direct in actie. Flip Kowlier konden we dus boeken voor 8 juli, en op 16 juli komt Lady Linn langs.”

Op de binnentuin waren plaatsen voorzien voor 200 aanwezigen, die elk binnen hun eigen bubbel -en op voldoende afstand van de andere bubbels- het optreden volgden. Er warenafzonderlijke circuits voor in- en uitgang en handgels waren voorzien. Tickets werden contactloos gescand.

“De mensen zaten duidelijk te wachten op concerten”, zegt Pattyn. “Het eerste concert met Flip Kowlier was in een paar uur uitverkocht. Ook in augustus houden we een aantal concerten in open lucht. Deze worden later nog op de website bekend gemaakt.” Eind augustus wordt de rest van het cultuurseizoen voorgesteld. Alle info is terug te vinden op www.cchetspoor.be