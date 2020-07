Fietsers en voetgangers kunnen eindelijk Bloemmolenbrug nemen naar het Moleneiland Joyce Mesdag

01 juli 2020

17u12 0 Harelbeke De Bloemmolenbrug is klaar voor gebruik. Fietsers en wandelaars kunnen via de beweegbare brug gemakkelijk de verbinding maken tussen de Twee-Bruggenstraat en het Moleneiland.

“De brug vormt een nieuwe verbinding tussen de nieuwe woonprojecten, publieke ruimtes onderling en de stad”, zegt schepen van stadskernvernieuwing Tijs Naert (Groen). “De brug vormt ook een schakel in het provinciale recreatieve fietsroutenetwerk. We hopen hierdoor nog meer fietsers en voetgangers op beide oevers te krijgen.”

“De beweegbare fiets- en voetgangersbrug over de Leie, die dus Bloemmolenbrug werd gedoopt, ligt vlakbij de nieuwe stuwsluis”, zegt Naert. “De vlakke draaibrug is een attractie op zich en draait open telkens een schip de sluis in- of uitvaart.”

De ingebruikname van de brug is het eindpunt van de Leiewerken die het centrum van de stad Harelbeke compleet transformeerden. “De brug is een toegangspoort tot het vernieuwde Moleneiland met het uitkijkpunt op de tip over de Leie, de waterkunstwerken, de vistrap en het historisch erfgoed met Ban- en Bloemmolens. Deze zomer vind je vlakbij de brug ook een kunstwerk binnen het project Contrei.”

“Vlaanderen investeerde zo’n 100 miljoen euro in Harelbeke”, zegt Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Regio West van De Vlaamse Waterweg. “De Leie werd er klaargestoomd voor de binnenvaart van de toekomst. Maar er werd ook geïnvesteerd in leefbaarheid en omgeving met onder andere deze beweegbare fiets- en voetgangersbrug. Door het realiseren van deze recreatieve verbinding krijgt de Leie opnieuw een centrale rol in de stad en kan iedereen vlot genieten van de waterkant.”

De fietsers- en voetgangersbrug werd voor de helft bekostigd door de stad, de andere helft door De Vlaamse Waterweg. De stad verkreeg tevens een subsidie van de provincie West-Vlaanderen.