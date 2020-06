Facebookpost over “onrealistische eisen” waaraan horeca moet voldoen, gretig gedeeld Joyce Mesdag

02 juni 2020

18u24 8 Harelbeke Een Facebookpost waarin Marinka Debaeveye uit Stasegem de ‘onrealistische eisen’ aankaart waaraan horecazaken moeten voldoen als ze opnieuw opengaan, wordt gretig gedeeld. Zelf baat ze brasserie La Grand’ Place uit in De Panne.

“Ik hoop dat de Nationale Veiligheidsraad en de politici zich laten bijstaan door mensen die wel al eens gewerkt hebben in hun leven en die dus het verschil kennen tussen theorie en praktijk”, zo klinkt het. “Horecabazen zijn echt wel bereid om inspanningen te doen”, zegt Marinka. “Maar wat gevraagd wordt, is vaak niet eens haalbaar. En er zijn zoveel regeltjes dat je op de duur het bos door de bomen niet meer ziet. Je mag ook niet verlangen dat we investeringen doen op een moment dat we net zo lang dicht zijn geweest.”

Afstand houden

Een van de voorbeelden die Marinka aanhaalt, is de afstandsregel. “Je moet kunnen garanderen dat je bezoekers ten allen tijde anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Dus ook als ze naar het toilet gaan. Dat is vaak niet mogelijk. Waarom krijgen wij dezelfde regels niet opgelegd als winkels en supermarkten? Daar kruisen klanten elkaar toch ook? Een andere regel: wie mensen ontvangt en bestellingen opneemt, mag niet afruimen, of hij of zij moet de handen telkens grondig ontsmetten. Wie zonder personeel werkt, kan voor die beide rollen geen verschillende mensen inzetten... Ik vrees dat veel zaakvoerders niet eens gaan opendoen, omdat het hen gewoon niet gaat lukken om in orde te zijn met alles.”

Zelf gaat ze sowieso opendoen. “We zijn zelf nog maar een dikke twee jaar geleden gestart, dus heel veel reserves hebben we niet kunnen opbouwen. We starten rustig, en hopen dat er snel versoepelingen volgen.”

De integrale post van Marinka lees je hieronder: