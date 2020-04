Facebook stuurt 11,5 jaar na datum waarschuwing voor ongepaste foto: “Wat vond Jeremy Clarkson op het internet?” Kristof Vereecke

10 april 2020

20u22 4 Harelbeke Wat vond Top Gear-presentator Jeremy Clarkson op het internet? Dat was in 2008 de vraag die driekwart van de autoliefhebbers wereldwijd in de ban hield. Een man uit Harelbeke dacht het antwoord gevonden te hebben en postte het 11,5 jaar geleden vol enthousiasme op zijn Facebookaccount. Vandaag kreeg hij een waarschuwing omdat de foto in strijd is met de beleidsregels inzake naaktbeelden en seksualiteit.

Blijkbaar doet de coronacrisis ook de verveling toeslaan bij de medewerkers van Mark Zuckerberg. Een man uit Harelbeke kreeg 11,5 jaar na datum een waarschuwing dat zijn Facebookpost in strijd is met de richtlijnen inzake naaktbeelden en seksualiteit. “Dat is letterlijke het spannendste dat mij deze week overkomen is”, lacht de man .

Verhaal achter de foto

De foto toont een man in vrouwenlingerie die met zijn geslachtsdeel vastzit in een uitlaatpijp van een oude Range Rover. “Er zit een verhaal achter”, verantwoordt de man zichzelf. “Ik was jarenlang een grote fan van Top Gear, het bekende autoprogramma op BBC met Jeremy Clarkson. In 2009 had Top Gear een rubriek ‘I went on the internet and found this’. Letterlijk vertaald: Ik ging op het internet en kwam dit tegen. Clarkson toonde dan altijd een foto aan het publiek die voor enorm veel hilariteit zorgde in de televisiestudio. De televisiekijker kreeg de foto echter nooit te zien. De rubriek was een tijdlang een echte hype tot iemand het mysterie ontrafelde en de bewuste foto op internet gooide. Ik kon destijds niet laten om hem ook te delen.”

Dat is blijkbaar niet naar de zin van Facebook blijkt nu 11,5 jaar later. De man uit Harelbeke vond er niets anders op dan een printscreen van de virtuele tik op de vingers te nemen en die op Facebook te gooien. “Benieuwd of het opnieuw 11,5 jaar duurt vooraleer ik een waarschuwing krijg?”

Jeremy Clarkson zal het ongetwijfeld graag lezen.