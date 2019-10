Extra container moet plaatsgebrek stadsmagazijn oplossen Joyce Mesdag

24 oktober 2019

De gemeenteraad investeert 28.925 euro in een containerlokaal voor bij het stadsmagazijn. “Onze uitvoerende diensten hebben daar hun stek”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “De mensen van de groendienst, de dienst logistiek, de dienst evenementen en de klusjesdienst, de medewerkers die het onderhoud van de begraafplaatsen doen en de wegeniswerken uitvoeren, de schrijnwerkers,… die vertrekken allemaal van daaruit. De technisch medewerkers en de leidinggevenden van die diensten, hebben er ook hun bureaus. Het stadsmagazijn is eigenlijk een voormalig woonhuis dat als bureau is ingericht. We hebben er enkele nieuwe bureauplaatsen nodig, maar die kunnen er niet meer bij. Daarom kiezen we er nu voor om een containerlokaal bij te plaatsen, om het plaatsgebrek op te lossen.”