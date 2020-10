Ex-koppel terecht voor diefstal in broodjeszaak in Kortrijk Alexander Haezebrouck

01 oktober 2020

16u07 1 Harelbeke Een ex-koppel uit Harelbeke riskeert vier maanden cel voor het stelen van enkele materialen uit een broodjeszaak in Kortrijk. De man bekende de diefstallen, behalve van de spullen die niet werden teruggevonden. Zijn ex reageerde fel: “Al die zaken heb je verkocht!”, zei ze op de rechtbank.

Het koppel is al een tijdje uit elkaar maar leeft intussen duidelijk in onmin. Toen ze nog samen waren pleegden ze wel een diefstal in een broodjeszaak in Kortrijk. De man werkte voor een aannemer die vlak naast de zaak afbraakwerken uitvoerde. “Omdat ze af en toe binnen moesten zijn, hadden ze ook een sleutel”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “Ineens bleken een aantal materialen gestolen te zijn.” De politie kwam na een onderzoek terecht bij Claude B. en Marielle B. uit Harelbeke. “Een deel van de gestolen goederen werd teruggevonden bij een huiszoeking”, zei het openbaar ministerie. “Ze hadden zelf plannen om een horecazaak te beginnen, dus ze konden dat goed gebruiken verklaarden ze.”



Geweld



De man bekende de diefstallen, maar ontkende dat hij ook fietsen en een ijsmachine had gestolen. Deze zaken werden nooit teruggevonden. “Dat heb ik echt nooit meegenomen”, zei de man. “Dat is helemaal niet waar”, reageerde zijn ex-partner. “Alles wat niet werd teruggevonden heeft hij verkocht.” De man moest dat nadien schoorvoetend toegeven. Beiden riskeren vier maanden cel en 600 euro boete. Claude B. moest zich ook verantwoorden voor intrafamiliaal geweld tegen zijn ex. Zo greep hij haar bij de armen toen ze na hun breuk in beschonken toestand het servies wilde komen halen. Volgens de man was zij erg agressief en handelde hij uit wettige zelfverdediging. De vrouw vraagt een schadevergoeding van 4.500 euro omdat ze enkele maanden na de feiten zonder werk kwam te zitten. “Dat kwam door de slagen die ik van hem heb gekregen”, zei ze. Claude B. is een bekend figuur bij de politie. Zo veroorzaakte hij in 2000 een dodelijk verkeersongeval in Desselgem. Nadien werd hij nog twee keer veroordeeld voor intoxicatie achter het stuur, waaronder vorig jaar. Voor de feiten van intrafamiliaal geweld riskeert hij nu een gevangenisstraf van één jaar. Vonnis op 28 oktober.