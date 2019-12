Ex-drugskopppel riskeert 10 maanden cel voor bezit speed en xtc AHK

02 december 2019

20u04 0 Harelbeke Een ex-drugskoppel uit Harelbeke riskeert een gevangenisstraf van tien maanden voor het bezit van drugs. Ze werden door de politie verschillende keren gefouilleerd nadat ze stonden ruzie te maken op straat.

De vrouw had op 9 maart twee spuiten met speed in haar handtas en MDMA. Nadat ze werden opgepakt, vertelden ze de politie dat er nog meer drugs in hun woning lag. Bij een huiszoeking vond de de politie inderdaad nog een hoeveelheid speed en gemalen xtc. Ook op vijf december vorig jaar kwam de politie tussen nadat ze openlijk ruzie stonden te maken op straat. Toen vond de politie insulinespuiten en 2,19 gram speed in de bh van de vrouw. De 26-jarige vrouw is volgens haar advocaat ondertussen volledig clean. “Ze werd meegesleept in de drugs door haar ex-vriend maar is daar nu volledig van afgestapt”, pleitte haar advocaat. Haar ex-vriend, een 26-jarige man verscheen niet op de rechtbank. Hij riskeert een gevangenisstraf van tien maanden en een geldboete van 8.000 euro. Zijn ex-vriendin riskeert een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en een geldboete van 8.000 euro waarvan 800 euro effectief. Vonnis 23 december.