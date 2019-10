Enkel koks van vreemde origine op Week van de Smaak: “Maar eigenlijk mochten ook Vlaamse koks meedoen en hutsepot serveren” Joyce Mesdag

24 oktober 2019

19u05 0 Harelbeke Kortrijk, Kuurne en Harelbeke slaan dit jaar de handen in elkaar voor de Week van de Smaak. Tijdens dat culinaire initiatief is het de bedoeling dat deelnemers bij iemand langsgaan met een andere origine, om er een gerecht te proeven uit de cultuur van de gastheer of gastvrouw. Er zijn in totaal 75 etentjes van 14 tot 24 november. Het was eigenlijk de bedoeling dat zowel autochtone als allochtone koks zich kandidaat zouden stellen, maar in de praktijk hebben enkel koks met een vreemde origine dat gedaan.

Dat blijkt uit een antwoord van schepen Lynn Callewaert (CD&V) op een vraag van onafhankelijk raadslid Fleur De Buck. Zij vroeg zich af waarom je tijdens die week nergens kon inschrijven voor Vlaamse kost. “Want het zou toch ook heel mooi zijn mochten mensen met een vreemde origine bij een Vlaamse kok aan tafel kunnen aanschuiven, en ónze cultuur leren kennen. Waarom zien we dat nergens in het aanbod?”

Volgens Callewaert was dat wel degelijk de bedoeling. “We hebben de oproep zo ruim mogelijk gedaan, want we wilden eigenlijk ook dat je bijvoorbeeld hutspot of iets dergelijks zou kunnen gaan eten tijdens de Week van de Smaak. Maar in de praktijk hebben er zich geen Vlaamse koks gemeld, jammer genoeg.”

Op de website van Kortrijk zagen we echter vooral oproepen naar koks van vreemde origine om een gerecht klaar te maken dat typisch is in hun cultuur. “Misschien dat de flyer dan voor wat verwarring heeft gezorgd, maar het was wel degelijk de bedoeling om de oproep open te trekken”, besluit Callewaert.