Elke inwoner verspilt 28,2 kg voedsel per jaar, Imog wil dat aantal naar beneden Joyce Mesdag

21 mei 2019

18u09 0 Harelbeke Elke inwoner in de IMOG-regio gooit 47,3 kilo voedsel weg per jaar. Dat blijkt uit cijfers die Imog voorstelde op haar jaarlijkse vergadering. Bij 28,2 kg daarvan gaat het echt om ‘voedselverspilling’, met andere woorden: voedsel dat we nog hadden kunnen opeten. “Het komende jaar willen we vooral op dit segment inzetten om het restafvalcijfer per inwoner naar beneden te halen”, zegt algemeen directeur Johan Bonnie.

Inwoners van de Imog-zone (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem) gooien gemiddeld 152,95 kilo per jaar restafval weg. Zwevegem en Spiere-Helkijn deden het het slechtst vorig jaar, met respectievelijk 176,60 en 174,15 kg per inwoner. Kruishoutem en Harelbeke doen het dan weer het best, met 136,60 kg en 142,46 kg restafval per persoon.

Imog wil dat aantal nog naar beneden, naar een gemiddelde van 147kg per persoon. Om te kunnen onderzoeken op welke segmenten dan het best ingezet wordt, analyseerde Imog het afval dat het kreeg. Maar liefst 18000 zakken werden uitgegoten bij aankomst in het bedrijf, om te kijken wat we zo allemaal weggooien. “Er zat heel veel papier en karton in, en ook nog glas, twee segmenten die perfect apart ingezameld worden”, zegt algemeen directeur Johan Bonnie. “Het aandeel plastic in de restafvalzakken was ook nog groot, maar we verwachten dat dat nog zal dalen, nu onze inwoners in hun P+MD-zak nog meer plastic kwijt kunnen.”

Maar dat bleek niet de meest onthutsende vaststelling “Het meest schokkende was echter het aandeel ‘organisch afval’ dat we in de zakken aantroffen. Elke inwoner gooit elk jaar gemiddeld 47,3 kg aan voedsel weg. Dat kan inderdaad bedorven voedsel zijn, rot fruit, rotte groenten, of voedsel dat overtijd is. Maar een heel groot deel van het voedsel dat weggegooid wordt, had eigenlijk nog perfect opgegeten kunnen worden. Bij 28,2 kg per inwoner per jaar gaat het echt om voedselverspilling. We troffen zelfs ongeopende verpakkingen eten aan in de restafvalzakken, waarvan de vervaldatum nog niet eens verstreken was. Als we het uitrekenen, gooien we samen (met 237.000 inwoners ongeveer) zo’n 6,9 miljoen kg ‘verspild’ voedsel per jaar weg.”

Het restafvalcijfer per inwoner naar beneden halen, wil Imog in de eerste plaats realiseren door de voedselverspilling terug te dringen. “Een eerste logische oplossing zou zijn: een aparte GFT-inzameling organiseren. Op die manier haal je dat segment uit de restafvalzak, en is je cijfer zó naar beneden. Alleen: wij staan daar niet achter. Als je wil dat inwoners organisch afval in een andere zak deponeren dan in de restafvalzak, dan moet je die andere zak goedkoper maken. Maar GFT-afval verwerken, dat kost óók geld, en die rekening moet je doorschuiven naar de gemeenten. Nu betalen die Imog 65 euro per inwoner per jaar voor hun afvalverwerking. Met die GFT-kost erbij, zou dat op 90 euro per jaar komen. Als we dat doen, dan laten we overheden betalen zodat inwoners gemakkelijk voedsel kunnen weggooien. Dan subsidieer je eigenlijk voedselverspilling, en dat is niet de goeie weg.”

“We willen onze inwoners overtuigen om minder voedsel te verspillen. Wat ze niet kopen, kunnen ze zeker al niet weggooien”, zegt Rik Soens, voorzitter van Imog. “We moeten met zijn allen meer bewust zijn van ons verspillingsgedrag. Kijken wat er in onze koelkast zit, voor we naar de winkel gaan. Zéker zijn dat we gaan opeten wat we mee naar huis nemen. 4 appels kopen in plaats van 12. Dat wordt géén gemakkelijke opdracht, mensen sensibiliseren op dat vlak. Daarom werken in de loop van dit jaar een sensibiliseringscampagne uit.”