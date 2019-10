Eli Iserbyt trakteert met een gratis vat, supportersclub voorziet tweede vat Joyce Mesdag

17 oktober 2019

18u16 0 Harelbeke Veldrijder Eli Iserbyt trakteert komende zondag om 14 uur met een gratis vat in café Chasse Patate in Bavikhove, de thuisbasis van zijn supportersclub. De club zelf zorgt voor een tweede gratis vat.

“Hij heeft een bliksemstart genomen in zijn eerste jaar als profrenner”, zegt Noë Nachtergaele, voorzitter van de supportersclub. “Van de zes wedstrijden die hij reed, won hij er vier. Op de overige twee reed hij als tweede over de meet. Die mooie start wilden we niet zomaar laten passeren.” Toen het bestuur van de supportersclub hoorde dat Eli een gratis vat zou geven tijdens de live uitzending van de wereldbekercross in Bern, besloot het om een tweede vat te voorzien.”

Opgepast, Eli zelf komt dus niet meedrinken, hij zit dus op de fiets. “Elk jaar organiseren we een eetfestijn ten voordele van Eli, en dan komt hij sowieso wel langs.”