Eli Iserbyt begint in Lokeren aan veldritseizoen: “Pin me niet vast op eerste crossen” AH

25 september 2020

15u45

Bron: Belga 0 Harelbeke Vorig seizoen pakte Eli Iserbyt meteen verschroeiend uit. De Bavikhovenaar won toen de eerste twee Wereldbekercrossen - in Iowa en Waterloo - en trok die lijn nadien door met onder meer winst in de Superprestigecrossen van Gieten en Gavere en de Koppenbergcross. Iserbyt legt de piek nu iets later op het seizoen, met de klassementscrossen in het achterhoofd. Hij hoopt top te zijn in de novembermaand, maar als het kan, wil de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal toeslaan waar hij kan. Zaterdag al bij zijn eerste deelname in Lokeren?

“Ik zat iets meer in de fitnesszaal, heb me iets meer 'afgebeuld'. Misschien zelfs iets te veel soms, maar de laatste weken voel ik me steeds beter worden”, blikt Iserbyt vooruit. “Ik zit echt in een stijgende lijn. Mijn wattagewaarden op de fiets liggen nog een stuk hoger dan vorig jaar, maar daar pin ik me niet op vast. Het is vooral in de wedstrijden dat het moet gebeuren.”

"De kalenderindeling is dit jaar helemaal anders dan vorige winter, toen we snel naar Amerika trokken voor de Wereldbeker. Dat was ideaal om me te profileren. Tweemaal pieken op een winter is volgens mij onmogelijk, en daarom heb ik mijn focus nu wat later gelegd. Ik pin me niet vast op die eerste crossen, mijn voorkeur gaat naar november. Want als je in die periode echt goed bent, kan je erg veel doen."

Regen

Met de Rapencross van Lokeren wordt dit weekend het seizoen op gang getrokken. Een veldrit zonder publiek.

"Het zou natuurlijk mooi zijn, mochten we als ploeg meteen kunnen winnen”, gaat de vice-Belgische kampioen voort. “We hebben al veel in het bos getraind en zijn er klaar voor, denk ik. Lokeren wordt een goeie test, voor mezelf en de anderen. Er wordt regen voorspeld. Met wat modder en wat techniciteit kunnen er direct grote verschillen zijn. Ik croste er nog nooit, maar bekeek Lokeren wel op tv. Het is jammer dat we die eerste crossen zonder publiek moeten afwerken”, aldus de dubbele wereldkampioen bij de beloften. “Hopelijk kan het snel weer met publiek. Kijk naar het BK in Anzegem en de eerste cross in het Zwitserse Baden: die hebben aangetoond dat het perfect mogelijk is om op een veilige manier, in verschillende zones, toch wat publiek te hebben.”