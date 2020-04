Eindelijk testkits voor De Vlinder, aantal overlijdens blijft echter oplopen VHS

14 april 2020

12u06 0 Harelbeke Eén van de twee woonzorgcentra van Zorgbedrijf Harelbeke krijgt deze week testkits geleverd waarmee alle bewoners kunnen getest worden op een eventuele besmetting met het coronavirus. Acht bewoners zijn intussen overleden.

De roep naar testkits voor Zorgbedrijf Harelbeke klinkt al langer en wordt eindelijk, zij het gedeeltelijk, ingewilligd. “In de loop van de week wordt een voorraad geleverd in het woonzorgcentrum De Vlinder”, zegt schepen Lynn Callewaert (CD&V). “Dat is een goeie zaak. Begin vorige week grepen we nog net naast de testkits, toen die verdeeld werden over 85 woonzorgcentra. Nu zullen we in staat zijn iedereen testen. De ervaring leert immers, dat mensen die geen symptomen van de ziekte vertonen, toch soms besmet zijn. De resultaten van de testen zullen ons toelaten besmette bewoners te scheiden van andere.”

Dodentol blijft oplopen

Intussen zijn acht bewoners van het woonzorgcentrum De Vlinder overleden. “Zeven mensen overleden op de cohortafdeling, één iemand in het ziekenhuis”, weet Lynn Callewaert. “Veertien mensen liggen op de speciale afdeling in De Vlinder, twaalf mensen in de cohortafdeling die we vorige vrijdag openden in Ceder aan de Leie.” Over het aantal medewerkers dat besmet is met het virus, wordt niet meer gecommuniceerd. Een week geleden ging dat over zeven mensen die thuis aan het uitzieken waren. “Op dit moment is er geen acuut personeelstekort dankzij de inspanningen en flexibiliteit van de mensen die wel aan de slag zijn”, zegt Lynn Callewaert.