Eindelijk een oplossing voor waterproblemen rond Hoogstraat: ‘Met Kerst vier dagen zonder water’ Joyce Mesdag

01 juli 2020

17u41 0 Harelbeke De waterleiding in de Hoogstraat wordt dit najaar vernieuwd. Dat is overeengekomen op een overleg tussen de stad en nutsbedrijven Fluvius en De Watergroep. De werken moeten een einde maken aan de waterproblemen in de buurt.

Onder meer bewoners in de Hoogstraat, Tweede Aardstraat, Kervijnstraat en Korenstraat hebben door een waterlek al verschillende keren zonder water gezeten het afgelopen jaar. “Tijdens de eindejaarsperiode vorig jaar hebben wij vier dagen lang zonder water gezeten”, reageert een bewoonster anoniem. “Gezellig is anders: koken met kerst zonder water. Het toilet niet kunnen doorspoelen, de was niet kunnen doen, enz. De watermaatschappij doet er telkens alles aan om zo snel mogelijk ‘op te lappen’, maar de leidingen zijn gewoon versleten. Er moet een structurele oplossing komen.”

Op sociale media luchtten bewoners al meermaals hun hart. “Het wordt nu toch echt belachelijk nu, de vierde breuk dit jaar”, verzuchtte een bewoner van de Hoogstraat eind juni. “Inderdaad”, zegt een inwoners van de Kervijnstraat. “Al vier keer in een paar maanden. Steeds hetzelfde verhaal van de herstellers: ‘leidingen zijn rot’. Wie gaat hier eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid nemen?” “Het is van de pot gerukt dat die mannen telkens moeten blijven terugkomen. Elke interventie schuift het lek 10m op richting Ooigem. Dat ze de stoep eens volledig openbreken en de villedige leiding vernieuwen. Nu wordt het probleem telkens verlegd naar de volgende zwakke schakel.”

Maar er komt nu dus een oplossing, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “We hebben vorige week een overleg gehad met Fluvius en De Watergroep. Het probleem is dat in bepaalde periode bedrijven in de buurt grote hoeveelheden water afnemen, en dat voor een drukverschil zorgt. Aangezien de buizen versleten zijn, springen die door dat drukverschil soms. En dan is er een lek, en heeft de buurt geen water meer. Normaal stond de waterleiding in de Hoogstraat pas later gepland. De Watergroep pakt eerst de gietijzeren buizen aan, en dan pas de eternitbuizen, zoals die in de Hoogstraat. Maar omdat er zoveel problemen zijn in de buurt, en wij met de stad druk hebben gezet, komt de Hoogstraat hoger in de planning. Normaal wordt de waterleiding er dit najaar aangepakt.”