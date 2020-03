Eind april opent Hyperbowling Split in Harelbeke: “Net als bowlen, maar nog uitdagender” Joyce Mesdag

12 maart 2020

19u10 6 Harelbeke Vincent Delatter en Saskia Delarue uit Bavikhove openen eind volgende maand ‘Hyperbowling Split’ in de Gentsesteenweg in Harelbeke. Je zal er niet alleen kunnen bowlen, maar ook poolen en snookeren, én er komt een indoorspeeltuin. “We hadden allebei zin in een nieuwe uitdaging, en Harelbeke kan echt een zaak als dit gebruiken. Dat merken we nu al aan de reacties.”

Van een carrièreswitch gesproken: Vincent was tot voor kort aan het werk als boekhouder, Saskia werkte in de keuken van Kulak. “We hadden allebei zin in een nieuwe uitdaging”, vertelt Saskia. “Toen we dit pand hier naast de Hubo zagen, zijn we beginnen brainstormen over wat we ermee zouden kunnen doen.”

Gekleurde ledverlichting

Een bowling, misschien? “Harelbeke heeft er nog geen, en daar willen we graag verandering in brengen. We gaan voor een nieuw concept: hyperbowling. Bij dat type bowlen komen er randen naar boven met gekleurde ledverlichting in. Het is de bedoeling dat je met je bowlingbal eerst de rand raakt, op het moment dat die een bepaalde kleur heeft. Als je de juiste kleur raakt, tellen de kegels die je daarna omver gooit dubbel of zelfs driedubbel. Dat maakt het voor echt goeie spelers nog uitdagender, en voor de minder goeie spelers extra leuk om te doen. Let wel: het is nog altijd mogelijk om ‘gewoon’ te bowlen ook, voor wie die kleurtjes maar niets zou vinden.”

Indoorspeeltuin

Daarnaast komen er ook pool- en snookertafels. “En aan de zijkant komt een indoorspeeltuin. Een ideale plek waar kinderen zich kunnen uitleven als hun ouders iets aan het eten of drinken zijn, maar we mikken bijvoorbeeld ook op verjaardagsfeestjes.” Je zal er ook enkele gerechten kunnen eten, zoals pasta’s, vol-au-vent en stoofvlees. Buiten komt een terras. “Je kan de omgeving hier misschien iets minder idyllisch vinden, zo tussen al dat beton, maar we zorgen voor groen, zodat het echt gezellig wordt.” Vincent en Saskia doen zo veel mogelijk zelf. “Het is dus echt wel een carrièreswitch”, lachen ze. “We waren heel graag open kunnen gaan bij de start van de paasvakantie, maar dat zal net niet lukken, jammer genoeg. We vermoeden dat het eerder eind april zal zijn. De indoorspeeltuin, daar beginnen we pas aan als de rest van de zaak helemaal klaar is.”

De reacties zijn alvast positief. “We merken dat mensen heel benieuwd zijn naar wat er hier komt. Buiten zie je inderdaad nog niet veel, dus we lezen op sociale media dat mensen daardoor denken dat er hier niets gaande is. Maar het gaat hier dus wel degelijk goed vooruit.”