Eerste wekelijkse markt op 28 mei, met Hemelvaart géén markt wegens ‘wellicht te druk’ Joyce Mesdag

14 mei 2020

19u04 0 Harelbeke Vanaf donderdag 28 mei is er weer wekelijkse markt in Harelbeke.

“Uiteraard juichen we de beslissing van de overheid toe om wekelijkse markten terug toe te laten”, zegt schepen van economie Kathleen Duchi (CD&V). “Vanaf 28 mei verwelkomen we graag opnieuw onze marktkramers en -bezoekers. We stellen alles in het werk om het marktbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen en we houden ons strikt aan de voorgeschreven maatregelen in het kader van de coronacrisis. Zo wordt de afstand tussen de verschillende kramen zo maximaal mogelijk gehouden en zorgt het circulatieplan ervoor dat elke bezoeker dezelfde weg volgt.”

De markt gaat, door werken in het centrum van Harelbeke, nog altijd door aan het Forestierstadion. “De marktzone betreden kan slechts via één ingang (aan het huis op de parking van het stadion) en één uitgang (ter hoogte van café De Ratte).”

Er wordt bewust op 28 mei gestart, en niet een week eerder, op Hemelvaartdag 21 mei. “We weten uit jarenlange ervaring dat de markt op O.L.H.-Hemelvaart altijd heel druk bezocht wordt”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “We zien dat een marktbezoek op die dag meer beschouwd wordt als een toeristische uitstap dan als een koopdag en dat het telkens op de koppen lopen is. We gaan ervan uit het dit jaar niet anders zou zijn en dat de markt door tal van mensen zou worden overspoeld waardoor de veiligheid én gezondheid van de bezoekers niet gegarandeerd zou zijn. Omdat we dit scenario uiteraard willen vermijden, beslisten we om geen wekelijkse markt toe te laten op donderdag 21 mei en een week later te starten. We hopen dat iedereen die beslissing kan begrijpen omdat die vanuit veiligheids- en gezondheidsoogpunt werd genomen.”

Iedereen is welkom op de parking van het Forestiersstadion op donderdag 28 mei in de voormiddag voor de herstart van de wekelijkse markt.