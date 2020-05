Eerste wekelijkse markt in Harelbeke na coronastop Joyce Mesdag

28 mei 2020

14u34 0 Harelbeke Ook in Harelbeke konden inwoners vandaag weer naar de wekelijkse markt. Normaal mocht het van de federale overheid al vanaf vorige week, maar omdat het stadsbestuur vreesde dat er op Hemelvaartdag meteen te veel volk zou op afkomen, werd geopteerd om pas deze donderdag te starten.

“Aangezien de maatregelen stipuleren dat er maximum 50 kramen mogen opgesteld worden, maakten we een selectie waarbij voedings- en bloemenkramen voorrang krijgen om elke week hun plaats in te nemen vanwege de bederfbaarheid van goederen”, zegt schepen Kathleen Duchi (CD&V). “Bij de overige kramen voerden we een beurtrol in waardoor elk kraam tweewekelijks kan komen. Kramen die niet kunnen staan krijgen van de stad een attest waardoor ze recht blijven hebben op de dagvergoeding van de Vlaamse regering en betalen uiteraard ook geen standgeld.”

Uiteraard stond de veiligheid van alle bezoekers centraal. “We hebben de opstelling van de kramen licht aangepast zodat er een gesloten circuit is en we éénrichtingsverkeer kunnen invoeren. De bezoeker wordt daarop gewezen door ludieke vloerstickers die de richting aangeven. Er is handontsmetting voorzien bij de in- en uitgang en grote affiches langs het parcours wijzen de bezoekers op de veiligheidsmaatregelen, zoals het fysiek afstand houden van elkaar én de marktkramers. Ook de marktkramers zelf zetten hun beste beentje voor en zorgen voor een aantal maatregelen zoals handgel aan het kraam, creatieve manieren om afstand te verzekeren aan hun kraam en proberen elektronisch betalen zoveel mogelijk aan te moedigen.”

Mondmaskers zijn niet verplicht, maar sommige marktgangers verkozen er toch sowieso eentje te dragen.

