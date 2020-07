Eerste fysieke gemeenteraad in Harelbeke: twee meter afstand en verplicht mondmasker Joyce Mesdag

13 juli 2020

20u04 0 Harelbeke In CC ’t Spoor in Harelbeke vindt vanavond voor het eerst sinds de lockdown opnieuw een fysieke gemeenteraad plaats.

De raad vindt plaats in de feestzaal van het CC, in plaats van de aula, zodat meer plaats gelaten kan worden tussen de raadsleden. Hoewel er ruim voldoende afstand voorzien kon worden tussen alle aanwezigen, moeten de raadsleden, én de mensen in het publiek, een mondmasker dragen. “Volgens het ministerieel besluit moet het in theaterzalen, concertzalen en conferentiezalen”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “Deze zaal, maar ook de aula, vallen daar onder. We moeten als gemeenteraadslid het voorbeeld geven ten opzichte van andere burgers, die straks ook verplicht een mondmasker zullen moeten dragen als ze in ongeveer dezelfde omstandigheden een voorstelling, concert of vergadering zullen bijwonen.”