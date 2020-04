Eerste bewoners wzc De Vinder keren na strijd tegen corona terug naar eigen kamer Joyce Mesdag

17u19 0 Harelbeke De eerste vijf bewoners van woonzorgcentrum De Vlinder zijn, nadat ze hersteld bleken van corona, terug mogen keren naar hun kamer. Dat laat schepen Lynn Callewaert (CD&V) weten.

10 bewoners zijn overleden, daarnaast zijn er nog 9 bewoners die herstellen van corona op de cohorteafdeling. “We denken dat het de goeie richting uitgaat qua coronabesmettingen in De Vlinder, maar echt gerust zijn we nog niet: we wachten nog op bevestiging door de resultaten van de testen die vorige week zijn uitgevoerd. We verwachten die morgen binnen te krijgen.” De Vlinder werd door de overheid geselecteerd. Alle bewoners werden er getest op corona, waardoor eventueel ook bewoners die geen symptomen vertonen, afgezonderd kunnen worden van anderen.

In Ceder aan de Leie, het andere woonzorgcentrum van Zorgbedrijf Harelbeke, blijft het overlijdensaantal op 2, er verblijven momenteel 8 bewoners in afzondering.