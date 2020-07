Eén vierkante meter open ruimte per inwoner en één straatboom per gezin: zo wordt Harelbeke groener Joyce Mesdag

14 juli 2020

16u26 0 Harelbeke Harelbeke rolt een groenplan uit tussen 2020 en 2040. De meest concrete doelstellingen? Zorgen dat er voor elke inwoner een vierkante meter open ruimte is, en dat er voor elk gezin een straat- of laanboom groeit.

Dat een stad een ‘groenplan’ opmaakt, is vrij uniek. Dat plan wordt uiteengezet in een 120 pagina’s-tellend document. De gouverneur liet alvast zijn waardering blijken voor de inspanning die Harelbeke levert. “Een eerste concrete doelstelling is ervoor zorgen dat er 28.000 vierkante meter open ruimte is in de stad tegen 2040. Dat is één vierkante meter per inwoner. En neen de Gavers, tellen we niet mee. Het gaat om kleinere groenzones en lapjes open ruimte verspreid in de stad. Op dit moment heeft Harelbeke 0,7 vierkante meter open ruimte per inwoner. Deze legislatuur zorgen we voor 2,1 hectare extra openbaar groen, en de legislaturen daarna voor 2,4 hectare, 2,7 hectare en 2,1 hectare. Een ambitieuze doelstelling, maar we geloven dat het kan. En we merken dat er ook bij de inwoners ook steeds meer draagvlak voor is, voor meer openbaar groen en open ruimte. De coronacrisis heeft daar ook zijn aandeel in. De dag dat we met zijn allen moesten thuis blijven, en enkel nog mochten wandelen en fietsen in onze eigen buurt, is het belang van open ruimte nog eens extra tot uiting gekomen.”

Extra zuurstof

Een tweede concrete doelstelling: zorgen dat er voor elk gezin een straat- of laanboom groeit. “Bomen in het straatbeeld zijn niet alleen mooi, ze hebben ook hun nut. Ze halen de temperatuur met meerdere graden naar beneden tijdens hittegolven, en ze zorgen voor extra zuurstof. Op dit moment zijn er 7.000 straatbomen, we willen dat aantal optrekken naar 15.000 tegen 2040.” Ook wil de stad de kaart trekken van ontharding: straten deels open breken om te vergroenen. “Dat komt de biodiversiteit ten goede én water krijgt meer de kans om in de grond te sijpelen. Heel erg belangrijk in deze droge tijden.”

Daarnaast worden er nog enkele kleinere initiatieven opgenomen in het plan. “Dat we de 20.000 vierkante meter waar we nu al aan groenbeheer doen, willen uitbreiden naar 70.000 vierkante meter, bijvoorbeeld. In plaats van het groen minutieus te maaien, laten we de natuur er wat meer zijn gang gaan, ten voordele van de biodiversiteit.” En ook de geveltuintjes springen er wat uit, zegt Naert. “Wie een geveltuintje wil, kan onze geveltuinbrigade contacteren. Een team van stadsmedewerkers en vrijwilligers komt de stoeptegels verwijderen, en de planten aanplanten. Een geveltuintje kost je niets.”