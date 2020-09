Één lichtgewonde bij ongeval met drie auto’s op R8 Alexander Haezebrouck

24 september 2020

12u00 0 Harelbeke Op het kruispunt van de R8 met de Kortrijksesteenweg is woensdagavond een ongeval gebeurd met drie auto’s. Eén persoon werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De R8 was een tijdlang onderbroken voor het verkeer.

Het ongeval gebeurde omstreeks 22 uur. In totaal raakten drie auto’s betrokken bij het ongeval. Vooral de auto’s raakten beschadigd. Eén bestuurder werd lichtgewond afgevoerd. Mogelijk maakte één van de bestuurders een verkeerde inschatting door de hevige regenval op dat moment waardoor het zicht beperkt was. Door het ongeval was de R8 in de richting van Heule een tijdlang volledig versperd voor het verkeer.