Een boodschap doen over de middag? Werknemers van Vyncke nemen daarvoor de ‘poolfiets’ Joyce Mesdag

12 februari 2020

18u09 4 Harelbeke Bij energiebedrijf Vyncke uit Harelbeke staan er zes ‘gloednieuwe oude’ fietsen voor de deur die personeelsleden over de middag mogen lenen voor een kort ritje of snelle boodschap. Het is medewerker Bart Vanhauteghem die de fietsen mocht aanleveren. Met zijn bedrijfje Chasse Patatte maakt hij van oude fietskaders een compleet nieuwe fiets.

Ze zagen het daar niet zo graag bij Vyncke, een bedrijf met duurzaamheid als bestaansreden, dat werknemers over de middag vaak de wagen moesten nemen om over de middag snel even naar de broodjeszaak of de supermarkt te trekken. “Daarom wilden we hen ook de mogelijkheid geven om er met de fiets op uit te trekken over de middag”, zegt Bart Uyttenhove.

Bart Vanhauteghem, die als freelance ingenieur werkt bij Vyncke, leek de ideale persoon om daarvoor te zorgen. Met zijn bedrijfje Chasse Patatte uit Marke maakt hij in bijberoep fietsen van oude, metalen kaders. “Fietsen uit de jaren ‘70, ’80, die werden gemaakt met metalen kaders”, vertelt Bart. “Onverslijtbaar zijn die. Als mensen mij zo’n oud fietskader bezorgen, dan maak ik daar een compleet nieuwe fiets op maat van. Ze kunnen alles bepalen: welke kleur hun fiets krijgt, hoe hij afgewerkt wordt, welke banden, welke wielen of welk stuur hun fiets moet hebben, enz. De prijs hangt uiteraard af van wat je wensen zijn, maar voor een budget tussen 500 en 1500 euro kan al heel wat.”

Bart V. ging onder meer aan de slag met twee oude kaders van zaakvoerders Peter en Dieter Vyncke. “Het concept sloeg aan”, zegt Bart V. “Het gebeurde zo vaak dat de beide ‘poolfietsen’ tegelijk uitgeleend waren, dat we er meteen nog vier extra hebben besteld bij Bart.”

Vooral het feit dat werknemers over de middag op een milieuvriendelijke manier een boodschap kunnen doen, vormde de inspiratiebron. “Maar het kadert ook vooral in de visie van Dieter en Peter dat werknemers zich bij ons moeten ‘jeunen’. Die worklifebalance waar je zoveel over hoort tegenwoordig, we zijn daar niet zo voor. Dat impliceert dat je leven pas start als je klaar bent met werken. Wij willen dat de Vynckeneers zich al amuseren op het werk. We hebben buiten al een finse looppiste, een petanquebaan, een boomgaard,… die onze werknemers vrij mogen gebruiken. Nu kunnen ze dus ook een fiets nemen om een frisse neus te halen tijden hun pauze.”

Vyncke ontwerpt en maakt industriële verbrandingsketels die biomassa-afval en industrieel procesafval omzetten in groene energie. Het bedrijf telt meer dan 300 werknemers in vestigingen in Vlaanderen, Brazilië, Duitsland, Tsjechië, China, Thailand en Maleisië.