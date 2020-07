Duchi Decor doet nu ook outdoor: “We moeten vooruit, ook al is de coronacrisis geen goed moment om te investeren”



Joyce Mesdag

19 juli 2020

10u37 0 Harelbeke Duchi Decor in Harelbeke, gespecialiseerd in gordijnen, overgordijnen en zonwering, pakt binnen enkele weken ook uit met een outdoorgamma: zonwering voor buiten, luifels en vliegenramen.

“We kregen al langer die vraag, maar hebben tot nu altijd de boot afgehouden”, zegt Tine Eggermont. “Maar die vraag bleef maar komen en we willen daar nu aan tegemoet komen. Het ligt tenslotte wel in de lijn met wat we al die jaren al doen.”

Een leegstaand deel van het gebouw krijgt momenteel een make-over. “We werken met terrastegels en planten en dergelijke, zodat we binnen de sfeer creëren dat je eigenlijk buiten staat.” Tijdens de verlofperiode van Duchi Decor, die binnen een week start, wordt doorgewerkt om alles klaar te hebben. “Het was inderdaad ook niet gemakkelijk tijdens de coronacrisis. Maar we laten ons niet ontmoedigen. Je moet investeren om vooruit te gaan, anders blijf je trappelen.”