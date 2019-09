Dronken technicus probeert politie op verkeerde been te zetten na ongeval VHS

27 september 2019

11u55 1 Harelbeke C., een alleenstaande technicus, mag van de rechter 45 dagen niet met de wagen rijden nadat hij in dronken toestand tegen een verlichtingspaal botste. Om de politie om de tuin te leiden, verklaarde hij zelf te zijn aangereden.

Het ongeval gebeurde op 5 december in Harelbeke. Als de politie ter plaatse komt, treffen ze C. aan in zijn wagen. De man verklaarde dat hij was aangereden door een onbekend voertuig en daardoor tegen een verlichtingspaal was beland. Maar na een eerste onderzoek geloofden de verbalisanten zijn verhaal niet. Daarop moet C., die 2,2 promille alcohol in het bloed liet optekenen, schoorvoetend toegeven dat hij eigenlijk gelogen had. “Ik heb gedronken en ben achter het stuur in slaap gevallen”, klinkt het eerlijk in z’n aangepaste verklaring. “Het is allesbehalve sympathiek dat je de politie op het verkeerde been probeert te zetten”, berispte de politierechter hem. C. kreeg naast 45 dagen rijverbod ook een boete van 800 euro. Wil hij op termijn z’n rijbewijs terugkrijgen, dan moet hij geneeskundige en psychologische proeven ondergaan. De rechter legde hem geen alcoholslot op omwille van zijn blanco strafregister.