Dronken koerier mag twee maanden niet rijden VHS

19 september 2019

16u43 0 Harelbeke Een alcoholslot kreeg hij niet opgelegd, maar koerier Kevin V. mag van de politierechter wel twee maanden niet met de auto rijden. De man werd tijdens een controle in Harelbeke betrapt met meer dan 2 pro mille alcohol in het bloed.

Kevin V. werd op een maandagmorgen door de politie in Harelbeke aan de kant gezet. Zijn voertuig, een lichte vracht, werd gecontroleerd maar ook de man zelf ontsnapte niet aan de aandacht van de verbalisanten. Die zagen en roken dat hij gedronken had. Een ademanalyse leerde dat de man meer dan 2 pro mille alcohol in het bloed had. Kevin V. mocht dan ook niet verder rijden en moest z’n rijbewijs onmiddellijk inleveren voor een periode van vijftien dagen. Die stevige streep door zijn rekening kreeg nu nog een stevig staartje op de politierechtbank. Naast het rijverbod (waarvan 15 dagen met uitstel werd uitgesproken) moet de man ook een boete betalen van 1.200 euro.