Dronken achter het stuur van niet-gekeurde auto: bestuurder loopt weer tegen de lamp VHS

16 juni 2020

17u44 2 Harelbeke S.V. mag van de rechter twee maanden niet rijden omdat hij, duidelijk dronken, betrapt werd achter het stuur van een niet-gekeurde wagen. De man was niet aan zijn proefstuk toe.

Dat S.V. vorig jaar in maart langs de Hoogstraat in Bavikhove aan de kant werd gezet, had de man enkel en alleen aan zichzelf te danken. Zijn rijstijl was allesbehalve zuiver en dat trok de aandacht van de politie. De ademtest loog niet: de bestuurder liet maar liefst 2 promille alcohol in het bloed optekenen. Zijn auto bleek bovendien al ruim twee jaar niet meer gekeurd. Het leverde hem een dagvaarding op voor de politierechtbank. Omdat S.V. eerder al twee keer werd veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol, kreeg hij een zwaardere straf: een rijverbod van twee maanden en een boete van 1.360 euro. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, zal de man eerst met goed gevolg geneeskundige en psychologische proeven moeten ondergaan.