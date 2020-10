Drietal opent samen eet- en broodjeshuis Happy Snack in Harelbeke Joyce Mesdag

01 oktober 2020

17u15 0 Harelbeke Sven Speybrouck uit Harelbeke, Jessica Dumoulin uit Izegem en Marie Lietaer uit Zulte hebben deze week eet- en broodjeshuis Happy Snack geopend, langs de Heerbaan in Harelbeke.

Sven is de eigenaar, Jessica de winkelverantwoordelijke en Marie zal samen met Jessica de broodjes smeren en verkopen. “Naast broodjes en panini’s, hebben we ook croques en pasta’s, en in de namiddag kan je bij ons terecht voor een koffietje. We zijn elke dag open, van 8 tot 19 uur, en op zondag van 8 tot 13.30 uur.”

Jessica werkte eerder al voor Sven. “Sven heeft een poetsbedrijf, en ik werkte destijds bij hem als poetskracht. Drie jaar geleden ben ik daar gestopt, om mij om te scholen. Hij wist dat het mijn droom was om een broodjeszaak te openen. Toen hij zelf met het idee begon te spelen, heeft hij me zelf gecontacteerd om te vragen of ik niet in de winkel wilde staan. Ik heb niet geaarzeld.”