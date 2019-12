Drie lichtgewonden bij zware klap op berucht kruispunt langs R8 VHS

20 december 2019

20u17 12 Harelbeke De hulpdiensten rukten vrijdagavond iets voor zeven uur uit naar het kruispunt van de R8 met de Zandbergstraat in Harelbeke. Daar gebeurde een zwaar ongeval. Drie slachtoffers liepen lichte verwondingen op.

Een ondernemer uit Zwevegem die een bedrijf heeft in Ieper reed met zijn Mercedes-terreinwagen op de R8 in de richting van zijn woonplaats. Ter hoogte van het kruispunt met de Zandbergstraat werd hij verrast door een Audi A4 Avant die uit de andere richting kwam en links afsloeg. De bestuurder van dat voertuig moest stoppen maar deed dat niet, mogelijk omdat hij verstrooid was. De Mercedes botste in de rechterflank van de Audi. De bestuurder was in shock maar bleef ongedeerd. In de Audi raakten de drie inzittenden wel gewond. Ze werden allen naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Het ongeval zorgde voor verkeershinder in de omgeving. De Zandbergstraat werd in de richting van Kortrijk een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Het kruispunt waar het ongeval gebeurde, heeft een kwalijke reputatie. In het verleden moesten de hulpdiensten er al vaak tussenkomen, niet zelden om zwaargewonde slachtoffers te helpen.