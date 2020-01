Drie handelspanden van de negen nieuw Marktplein verkocht Joyce Mesdag

27 januari 2020

23u27 0 Harelbeke Er zijn al drie van de negen handelspanden op het toekomstige nieuwe Marktplein verkocht.

Dat blijkt uit een antwoord van Kathleen Duchi (CD&V) op een vraag van Fleur De Buck (onafh) naar een stand van zaken. Sinds december ligt de verkoop wat stil. “Er zijn wel een aantal gesprekken met geïnteresseerden, en we weten ook dat een aantal bedrijven studies aan het uitvoeren zijn om te onderzoeken of een vestiging openen op ons Marktplein commercieel interessant zou zijn. Laat ons hopen dat die interesse overgaat in een effectieve aankoop”, zegt Duchi.