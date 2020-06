Drie automobilisten teveel op bij controles op middaguur in Harelbeke en Deerlijk LSI

29 juni 2020

08u29

Bron: LSI 0 Harelbeke Bij verkeerscontroles in Harelbeke en Deerlijk zijn drie automobilisten vrijdag over de middag tegen de lamp gelopen. Ze hadden teveel alcohol op achter het stuur. Eén van hen moest zelfs ter ontnuchtering in de cel opgesloten worden.

Na het weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer tussen 19 en 22 juni volgde vrijdag een geplande verkeerscontrole langs de Gentsesteenweg in Harelbeke en op het kruispunt van de Hoogstraat en de Nieuwstraat in Deerlijk. Die controles gebeurden over de middag, tussen het einde en het begin van de school. In totaal moesten 37 automobilisten blazen, 8% bleek dus positief. Er volgden ook nog 4 pv’s voor niet-gordeldracht en enkele andere overtredingen. Tijdens het weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer zijn 175 automobilisten gecontroleerd. Ook daar had 7% teveel op of drugs gebruikt.