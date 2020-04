Directie wzc De Vlinder ‘voorzichtig positief’: tests brengen maar zes extra coronabesmettingen aan het licht Joyce Mesdag

16u48 0 Harelbeke In woonzorgcentrum De Vlinder in Harelbeke blijken, naast de achttien bewoners die al positief getest hadden, maar drie bewoners en drie medewerkers extra besmet te zijn met corona. De resultaten komen aan het licht nadat de overheid testkits gaf aan het rusthuis.

“Elk positief resultaat is er natuurlijk één te veel, maar dat ‘maar’ drie bewoners en drie medewerkers positief testten, stemt ons wel heel hoopvol”, zegt schepen Lynn Callewaert (CD&V). “Intussen mochten al zeven bewoners de cohortafdeling verlaten, en terugkeren naar hun eigen kamer. Naast de drie bewoners die nu positief getest hebben, blijven er zeven coronapatiënten op de cohorteafdeling, twee verblijven in het ziekenhuis, en negen blijven in quarantaine op hun eigen kamer. We hopen dat we de cohorteafdeling zullen kunnen afbouwen in de nabije toekomst. Intussen behouden we de hoogste waakzaamheid, we blijven voorzichtig.”