Dieven stelen drank en televisiescherm bij zesde inbraak in kantine voetbalclub OG Stasegem LSI/DBEW

17 mei 2020

11u31

Bron: LSI/DBEW 0 Harelbeke In de nacht van vrijdag op zaterdag is voor de zesde keer in amper drie maanden tijd ingebroken in de kantine van voetbalclub OG Stasegem. De dieven gingen met bakken drank en twee televisieschermen aan de haal. De club vraagt maatregelen aan het stadsbestuur om de toegang tot een pas aangelegd fietspad te beperken.

De nieuwe inbraak en diefstal kon zaterdagochtend opgemerkt worden toen een medewerker de sportsite betrad om de ingezaaide terreinen water te geven. “Een drieste inbraak”, aldus voorzitter Reginald Herpoel. “De omheining is doorgeknipt en de zijdeur ingebeukt.” Er verdwenen twee televisieschermen en meerdere bakken drank. “De geldlade vonden ze ook maar die was leeg”, aldus nog Reginald. Hij wijst met een beschuldigende vinger naar het stadsbestuur. “Er is achter de kantine een fietspad aangelegd voor de schoolgaande jeugd”, legt hij uit. “Daardoor heeft iedereen, zelfs met een auto, vrije toegang tot vlakbij de kantine. Ik vroeg al enkele keren om er een poort of minstens een paaltje te zetten, maar kreeg nog geen gehoor. Hopelijk is de zesde keer, goede keer... Ondertussen loopt onze club schade op tot 7.000 euro.”

De politie is een onderzoek naar de daders gestart. Het labo van de gerechtelijke politie zocht ter plaatse naar eventuele sporen.