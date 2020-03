Dievegge wijt diefstal aan haar medicatie Alexander Haezebrouck

16u34 0 Harelbeke Een 61-jarige vrouw uit Harelbeke riskeert een gevangenisstraf van acht maanden omdat ze op 27 november 2018 betrapt werd op een diefstal in het Ring Shopping Center in Kuurne. “Ze neemt zware medicatie, mogelijk is daardoor iets geknapt in haar hoofd”, pleitte haar advocaat.

De 61-jarige vrouw werd door de winkeldetective tegengehouden nadat ze had afgerekend aan de kassa. De vrouw gaf meteen toe dat ze iets gestolen had. Het is niet de eerste keer dat de vrouw betrapt wordt op diefstal. In 2012 en 2014 werd ze al veroordeeld. “Mijn cliënt kampt met zware medische problemen en neemt medicatie”, zei haar advocaat, die vraagt om de vrouw geen effectieve celstraf op te leggen. “Ze heeft geen enkele reden om te gaan stelen en toch knapte er soms iets in haar hoofd. Komt dat door de zware medicatie dat ze het soms niet kan laten? Het zou best kunnen.” De vrouw riskeert naast de celstraf ook nog een geldboete van 480 euro. Vonnis op 30 maart.