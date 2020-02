Deze ‘safety totems’ moeten valpartijen voorkomen op E3 Joyce Mesdag

25 februari 2020

20u13 1 Harelbeke Op wielerwedstrijd E3 Binck Bank Harelbeke zullen ‘safety totems’ ingezet worden voor de veiligheid van de wielrenners, zo werd gemeld op de voorstelling van de banner deze week. Het gaat om totempalen die op langs het parcours worden neergepoot om wielrenners te verwittigen dat er een gevaarlijk punt aankomt. Het is het bedrijf Boplan uit Moorsele dat de totempalen aanlevert, en dat bezorgde nu beelden van hoe die totempalen er gaan uitzien. Het bedrijf voorzag bij de vorige editie ook al stootkussens langs het parcours om zo de veiligheid van de renners te verbeteren.

“Onze totempalen zijn net als onze stootkussens gemaakt van synthetisch polymeer”, zegt Bram Robichez. “Ze zijn 2,4 meter hoog en torenen boven iedereen uit. Ze komen op 30 tot 50 gevaarlijke plaatsen langs het parcours, zoals aan rotondes en vluchtheuvels, waar normaal seingevers staan. Die seingevers doen hun best, maar ze zijn vaak niet zichtbaar genoeg voor de renners. Onze totempalen moeten dat oplossen: ze zijn niet alleen groter dan seingevers, maar zullen ook licht geven, zodat ze extra opvallen. Het is een primeur. Wie weet worden we na E3 gecontacteerd door andere organisaties. We zullen met veel plezier ingaan op die vragen.” De E3 BinckBank Classic wordt gereden op vrijdag 27 maart. Meer info op https://www.e3binckbankclassic.be.