De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met gids Corine Buysens: “Harelbekenaars beseffen niet hoe straf hun kerk is” Joyce Mesdag

13 juli 2020

13u53 0 Harelbeke Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit je eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag neemt stadsgids Corine Buysens je mee naar de Sint-Salvatorkerk in Harelbeke. “De huidige kerk is al de vierde die er op die plek werd gebouwd. Als je goed kijkt, zie je dat ze bestaat uit twee bouwwerken, want delen van een oudere kerk zijn bewaard gebleven.”

Al 10 jaar neemt Corine Buysens (60) uit Stasegem geïnteresseerden mee op sleeptouw door Kortrijk en Harelbeke als gids. “Welk plekje zelfs voor mensen van buiten Harelbeke razend interessant is? De Sint-Salvatorkerk, zonder twijfel. Zelfs inwoners van Harelbeke weten vaak niet hoe straf hun kerk is. De huidige Sint-Salvatorkerk is al de vierde die er op die plek werd gebouwd.”

Over de eerste kerk die er werd gebouwd, een klein kapelletje was dat, is niets bekend, behalve dat ze er al voor de tiende eeuw stond. “Voor de tweede kerk, met maar een beuk, hebben wel archeologisch en historisch bewijs”, zegt Corine.

Contouren

Van die kerk zie je nu nog sporen. “Een landschapsarchitect heeft met blokken de contouren van die kerk destijds afgebakend in het grasperk naast de kerk”, zegt Corine. “Je ziet dus heel goed tot waar de kerk in de tiende eeuw kwam. En onder de kerk is de crypte van toen, een ondergrondse ruimte die wordt gebruikt als begraafplaats of om relikwieën van martelaren en andere heiligen te bewaren, tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Het is de oudste van Vlaanderen. Binnen in de kerk kan je vooraan door een glazen tegel in de vloer, de crypte zien.”

In de 11de eeuw werd de derde kerk gebouwd. “De tweede kerk werd helemaal afgebroken, op die crypte na dus. Er kwam een kerk in de vorm van een kruis, die vorm heet het ‘transept’, met een vieringtoren in de plaats.” En van kerk drie is een deel verwerkt in de uiteindelijke classicistische vierde kerk, die dateert van de 18de eeuw. Je ziet er nog steeds het transept en de toren. “Vroeger waren de kerken er van west naar oost georiënteerd, de huidige is van noord naar zuid georiënteerd. De Gentsebaan was al aangelegd tijdens de bouw huidige kerk, en dus is daar de ingang gemaakt.”

Graaf Boudewijn

Corine raakt niet uitverteld over haar kerk. “Harelbeke was goed gekend bij de notabelen in de elfde eeuw: de Graaf van Vlaanderen, Boudewijn de vijfde was dat, geloofde ten stelligste dat zijn voorouders, beter bekend als de Forestiers, in de kerk begraven lagen. Hij stichtte toen al een kapittel in de Sint-Salvatorkerk, straf dat dat in het kleine Harelbeke gebeurde.” Je hoeft niet per se met een gids op stap te gaan. “Als je de kerk binnenkomt rechts, staat een computer die je op een toegankelijke manier door de geschiedenis van Harelbeke loodst. Heel interessant.”

Maar wie dat wil, kan uiteraard ook een gidstocht boeken, via de dienst Toerisme van Harelbeke. “Je kan enkel voor een gidsbeurt door de kerk kiezen, maar ook voor een uitgebreide toer door Harelbeke. Dan beland je ook in het Peter Benoitmuseum, kunstenhuis Marktstraat 100, het klooster van de Augustinessen, de overblijfselen van het hospitaal waar nu het rusthuis gevestigd is, het prachtige stationsgebouw, het stadspark en de nieuwe Leieboorden, waar Harelbeke binnenkort een gezellige nieuwe markt krijgt.”