De brandweer doet oproep: “Bel eerst naar ons en maak daarna filmpjes.” Alexander Haezebrouck

13 juni 2019

18u20 0 Harelbeke De hulpverleningszone Fluvia vraagt aan de bevolking om eerst naar de 112 te bellen en dan pas filmpjes te maken als er brand ontstaat. Bij de zware industriebrand bij het bedrijf Mipa Frost in Bavikhove stonden er mogelijk enkele minuten eerder al filmpjes online terwijl de brandweer nog niet was verwittigd.

“We hebben gemerkt dat tijdens de zware industriebrand in Bavikhove héél snel foto’s en filmpjes op Facebook verschenen”, vertelt Kaat Nuyttens van de hulpverleningszone Fluvia. “Wij zijn opgeroepen om 10.18 uur, mogelijk stonden enkele minuten daarvoor al filmpjes op Facebook. Dat kan de bedoeling natuurlijk niet zijn. Bel altijd eerst naar de dienst 112 en maak dan filmpjes. Al snel werd op Facebook geopperd dat de brandweer traag reageerde, maar daar klopt helemaal niets van. Toen we arriveerden was het al een zware uitslaande brand.” De brand bij Mipa Frost lokte heel wat kijklustigen. Vooral de brug over de Leie stond helemaal vol met mensen die kwamen kijken en zelf foto’s en filmpjes maakten. “Filmpjes maken vanop straat mag natuurlijk”, zegt Kaat Nuyttens. “Dat kan zelfs voor ons interessant zijn naar veiligheid toe. Ook is er bij zo’n branden altijd de discussie of de rook giftig is of niet. Ik wil daar graag dit over zeggen. Ga alstublieft niet in de rook staan. Rook is niet gezond, of ze nu giftig is of niet. Daarom raden we omwonenden ook altijd aan om ramen en deuren gesloten te houden. Bij dergelijke branden vragen we iedereen, omwonenden en kijklustigen, voor hun eigen veiligheid niet in de rook te gaan staan. Hetzelfde geldt eigenlijk bij een barbecue.”